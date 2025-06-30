İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9035
  • EURO
    46,8746
  • ALTIN
    4228.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Napoli'den Victor Osimhen'e ültimatom
Spor

İtalyan basını duyurdu! Napoli'den Victor Osimhen'e ültimatom

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınında yer alan habere göre Napoli, geleceği netlik kazanmamış olan Nijeryalı golcünün kısa süre içinde kararını vermesini istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Napoli'den Victor Osimhen'e ültimatom
ABONE OL

Galatasaray'ın günlerdir karar vermesini beklediği Victor Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia geldi.

Teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren Nijeryalı oyuncunun tutumu, bonservisine sahip Napoli cephesinde de tepkiye neden oldu.

La Repubblica'nın haberine göre; Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor. Yıldız golcünün herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi.

Temmuzun ilk haftası kararın verilmesi için kritik önem taşıyor.

"15 TEMMUZ'DAKİ KAMPA GEL"

Napoli Kulübü, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'i, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etti. Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse, bonservisine sahip olan Napoli'nin kampına katılacak.

G.SARAY VE AL HILAL'İN TEKLİFLERİ

İtalya dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen'e, Galatatasaray yılda 23 milyon Euro, Al-Hilal 45 milyon Euro teklif etmişti. Victor Osimhen'in futbol dünyasının merakla beklediği kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.