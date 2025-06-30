Galatasaray'ın günlerdir karar vermesini beklediği Victor Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia geldi.

Teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren Nijeryalı oyuncunun tutumu, bonservisine sahip Napoli cephesinde de tepkiye neden oldu.

La Repubblica'nın haberine göre; Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor. Yıldız golcünün herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi.

Temmuzun ilk haftası kararın verilmesi için kritik önem taşıyor.

"15 TEMMUZ'DAKİ KAMPA GEL"

Napoli Kulübü, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'i, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etti. Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse, bonservisine sahip olan Napoli'nin kampına katılacak.

G.SARAY VE AL HILAL'İN TEKLİFLERİ

İtalya dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen'e, Galatatasaray yılda 23 milyon Euro, Al-Hilal 45 milyon Euro teklif etmişti. Victor Osimhen'in futbol dünyasının merakla beklediği kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.