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Spor

İtalyan basını duyurdu! Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden

Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri döndü. Takımdaki geleceği merak konusu olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İşte o takımlar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Nicolò Zaniolo'nun kamptaki performansı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Okan Buruk, yetenekli oyuncuyu yeniden kadronun önemli bir parçası olarak görürken, İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

BİRÇOK TALİP VAR

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun menajerlerine ciddi teklifler ulaştı.

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, bu iki kulüpte aradığını bulamadı.

OKAN BURUK MEMNUN

Zaniolo'nun kamp performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde onu yakından izliyoruz. Şu anda iyi çalışıyor, her şey doğru yönde ilerliyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı açısından olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

AYRILIK SEÇENEĞİ MASADA

Galatasaray cephesi Zaniolo'yu elde tutmak istese de, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncunun geleceği yeniden şekillenebilir. Oyuncuya gelen teklifler değerlendirme aşamasında.

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