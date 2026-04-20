Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

NAPOLI'DE DURUM

İtalyan basınından Corriere dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ile birlikte takıma veda edecek isimleri ve transfer politikasını masaya yatırdı.

Corriere dello Sport'un haberinde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang'ın da durumuna değinildi. Hollandalı futbolcunun, muhtemelen sezon sonunda Napoli'ye geri döneceği öne sürüldü.

OPSİYON 30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Noa Lang için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'a devre arasında katılan 26 yaşındaki Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 14 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.