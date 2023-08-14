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Spor

İtalyan basını duyurdu! Salih Uçan, Genoa radarında

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan İtalyan ekibi Genoa'nın radarına girdi. İtalyan temsilcisinin oyuncunun transferi için temasa geçeceği yazıldı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Salih Uçan, Genoa radarında
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Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre, başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir. Henüz sözleşme uzatmayan oyuncu ile Genoa'nın ilgilendiği kaydedilirken, görüşme yapmak için temasa geçileceği aktarıldı.

DAHA ÖNCE 2 SERIE A TAKIMDA GÖREV ALDI

2014'te Fenerahçe'den Roma'ya kiralanan Salih, 2 sezon İtalyan devinde 10 maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha 2018-2019 sezonunda ise Empoli forması giymişti.

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