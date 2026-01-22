İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
İtalyan basını duyurdu! Trabzonspor'da hedef Fisayo Dele-Bashiru

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor aradığı ismi İtalya'da buldu. Bordo mavili ekip, Lazio forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru için düğmeye bastı. İşte detaylar...

22 Ocak 2026 Perşembe 15:42
İtalyan basını duyurdu! Trabzonspor'da hedef Fisayo Dele-Bashiru
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililer, Lazio forması giyen Fisayo Dele-Bashiru için harekete geçti.

İtalyan basınından Laziochannel'ın haberine göre; Temmuz 2024'te Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklenen çıkışı yapamayan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Trabzonspor'un radarına girdi. Haberde, Trabzonspor yönetimi ile Lazio yetkilileri arasında oyuncu için sıcak temasların başladığı aktarıldı.

TEKNİK HEYET DE OLUMLU

Trabzonspor teknik heyetinin de Dele-Bashiru'yu beğendiği ve oyuncunun Türkiye kariyerindeki performansını göz önünde bulundurarak transferde ısrarcı olunduğu belirtildi. Bordo-mavililerin, kısa süre içinde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

YENİDEN SÜPER LİG'E SICAK

Haberde ayrıca, Dele-Bashiru'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

