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Spor

İtalyan basını duyurdu! Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği başarılı futbolcu Nicolo Zaniolo için karar verildi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibinde kalmaya devam edebileceği iddia edildi.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Udinese'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu bugün kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Udinese yönetiminin yeniden çıkış yakalayan 25 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istediği ve bu doğrultuda satın alma maddesini devreye sokmayı planladığı belirtildi.

İddiaya göre İtalyan kulübünün önünde iki farklı seçenek bulunuyor. Udinese'nin yaklaşık 9-10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun bonservisinin tamamını alabileceği, ayrıca yaklaşık yarı bedelle oyuncunun yüzde 50'lik haklarını satın alma seçeneğinin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu seçeneğin tercih edilmesi halinde Zaniolo'nun kalan yüzde 50'lik haklarının Galatasaray'da kalacağı ifade edildi.

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