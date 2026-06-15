Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibinde kalmaya devam edebileceği iddia edildi.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Udinese'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu bugün kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Udinese yönetiminin yeniden çıkış yakalayan 25 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istediği ve bu doğrultuda satın alma maddesini devreye sokmayı planladığı belirtildi.

İddiaya göre İtalyan kulübünün önünde iki farklı seçenek bulunuyor. Udinese'nin yaklaşık 9-10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun bonservisinin tamamını alabileceği, ayrıca yaklaşık yarı bedelle oyuncunun yüzde 50'lik haklarını satın alma seçeneğinin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu seçeneğin tercih edilmesi halinde Zaniolo'nun kalan yüzde 50'lik haklarının Galatasaray'da kalacağı ifade edildi.