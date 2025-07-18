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Spor

İtalyan basını duyurdu! Victor Osimhen transferi bitmeye yakın

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, transferi resmen duyurmak için son işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 22:09 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Victor Osimhen transferi bitmeye yakın
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Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşma sağlamayı başardı.

Napoli'nin talep ettiği şartları kabul eden Galatasaray, işlemlerin tamamlanması için son aşamaya geçti. Kulüp, son prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

Sky Sports'un geçtiği habere göre, Galatasaray transferin finansal garantisini sağlamak için banka teminatı sunacak. Bu doğrultuda Napoli'den kısa bir süre talep edildiği ifade edildi.

AL HILAL BİR KEZ DAHA TEKLİF YAPTI

Bu gelişmeler yaşanırken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in Osimhen'e yeniden teklif yaptığı ancak herhangi bir ilerleme kaydedemediği belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.

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