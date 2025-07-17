Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.

O MADDE İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Osimhen'in transferi için Napoli'yle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle bir konuda anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberin göre iki kulüp, Osimhen'in İtalya'ya olası geri dönüşünü engelleyecek maddenin süresiyle ilgili anlaştı.

Napoli, daha önce Osimhen'in 3 yıl Serie A'ya dönmesini engelleyecek bir madde talep etmişti. Habere göre Galatasaray'ın 2 yıllık teklifi kabul edildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Öte yandan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve bugün yeniden transferle ilgili gelişmeler olabileceği aktarıldı. Ayrıca Osimhen'in sonraki satışından pay için pazarlığın devam ettiği, banka teminatı ve ödeme planları gibi bu maddenin de transferde önemli bir detay olduğu vurgulandı.

KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

Napoli, yeni sezonun hazırlık kamp kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen kadroda yer almadı.