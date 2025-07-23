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Spor

İtalyan basını duyurdu: Zaniolo'nun dönüşü zor

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcunun Serie A'ya dönüşünün zor olduğunu belirtti.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu: Zaniolo'nun dönüşü zor
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Galatasaray'dan geçen sezon önce Atalanta'ya, ardından Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında gündem oldu.

GERİ DÖNÜŞ ZOR

İtalyan basını, Galatasaray'a geri dönen Zaniolo'nun Serie A'ya geri dönüşünün zor olduğunu yazdı. Calciomercato'da yer alan habere göre, Zaniolo'nun, kötü geçen Atalanta ve Fiorentina deneyimleri nedeniyle İtalya'ya geri dönüşü zor. Zaniolo'nun geleceği için seçeneklerin Galatasaray'da kalması ve yurt dışı (İtalya dışı) olduğu kaydedildi.

VILLARREAL DE İLGİLENMİŞTİ

Zaniolo ile geçen yıl, Atalanta'ya transferinden önce İspanya'dan da Villarreal'in ilgilendiği ancak şu anda bu konuda bir gelişme olmadığı belirtildi.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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