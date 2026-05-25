  • İtalyan basını duyurdu! Zeki Çelik'e Süper Lig'den transfer teklifi
İtalyan basını duyurdu! Zeki Çelik'e Süper Lig'den transfer teklifi

İtalyan ekibi Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik hakkında yeni iddialar güdeme gelmeye devam ediyor. Gian Piero Gasperini'nin takımda kalmasını istediği yıldız oyuncu ile kulüp arasında yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlanamadı. İtalyan basınında yer alan habere göre Süper Lig'den bir ekibin yıldız oyuncuya teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ25 Mayıs 2026 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başkent temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan deneyimli sağ bek için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi..

Roma cephesinde teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, Zeki Çelik'in takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi. Ancak taraflar arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde özellikle mali şartlar konusunda henüz ortak nokta bulunamadı.

Öte yandan La Repubblica'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü. Süper Lig'den bir kulübün milli oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı belirtilirken, Zeki'nin adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 maça çıkan başarılı sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

