İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4492
  • EURO
    49,4111
  • ALTIN
    5775.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını, Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi! ''Serie A'yı domine ediyor''
Spor

İtalyan basını, Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi! ''Serie A'yı domine ediyor''

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Caliari'yi Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız maçtaki etkili performansıyla İtalyan basınından övgüleri kaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
İtalyan basını, Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi! ''Serie A'yı domine ediyor''
ABONE OL

İtalya Serie A'da Juventus, hafta sonu geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın golleriyle 3 puanı aldı. Milli futbolcu, ilk yarıda ağları iki kez havalandırıp takımını galibiyete taşıdı.

İtalyan basınından Tuttosport, Kenan Yıldız'ın bu sezon ve 2025'teki performansını değerlendirirken 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsedildi.

Kenan için haberde, "Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız'ın istatistikleri muhteşem: Serie A'yı domine ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde, 2025'te 20 yaş altı futbolcular arasında Kenan Yıldız'dan daha fazla gol katkısı sağlayan 3 futbolcu olduğuna dikkat çekildi. Bu isimler arasında Lamine Yamal (37), Desire Doue (30) ve Arda Güler (22) yer aldı. Kenan Yıldız, 2025'te şu ana kadar takımına 20 gollük katkıda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol ve 5 asist kaydetti. 20 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin altyapısında 2022'de transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.