İtalya Serie A'da Juventus, hafta sonu geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın golleriyle 3 puanı aldı. Milli futbolcu, ilk yarıda ağları iki kez havalandırıp takımını galibiyete taşıdı.

İtalyan basınından Tuttosport, Kenan Yıldız'ın bu sezon ve 2025'teki performansını değerlendirirken 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsedildi.

Kenan için haberde, "Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız'ın istatistikleri muhteşem: Serie A'yı domine ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde, 2025'te 20 yaş altı futbolcular arasında Kenan Yıldız'dan daha fazla gol katkısı sağlayan 3 futbolcu olduğuna dikkat çekildi. Bu isimler arasında Lamine Yamal (37), Desire Doue (30) ve Arda Güler (22) yer aldı. Kenan Yıldız, 2025'te şu ana kadar takımına 20 gollük katkıda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol ve 5 asist kaydetti. 20 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin altyapısında 2022'de transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.