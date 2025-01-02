Fenerbahçe, stoper transferinde son aşamaya geldi. İşte İtalya'dan son gelişmeler...

EŞYALARINI TOPLADI, DOLABI BOŞALTTI

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport ve Il Messaggero'nun haberlerine göre; Mario Hermoso, Roma tesislerindeki eşyalarını topladı ve kulüpten ayrılmak istediğini iletti. Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, takımda tutmak için Hermoso'yu ikna çabalarında bulundu ancak sonuç alamadı.

BONSERVİSİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Hermoso, Roma'da mutsuz olduğunu ve bu yaz bedava transfer olduğu kulüpten bonservisinin kendisine verilmesini talep etti. 29 yaşındaki Hermoso'nun yıllık maaşının yüksek olması nedeniyle İtalyan kulübü de ayrılığa sıcak baktı. Mario Hermoso'nun bu hamle sonrası bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Mario Hermoso'nun Jose Mourinho ile birlikte çalışmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdi.

REAL MADRİD ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Real Madrid altyapısından yetişen, 5 sezon Atletico Madrid gibi tüm kulvarlarda yarışmacı bir takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, taraftarlar arasında da heyecan yaratabilir. Hermoso'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı oyuncuyu aynı şekilde gönderebilir.