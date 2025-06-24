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Spor

İtalyan basını müjdeyi verdi! Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi

Fenerbahçe'de Milan Skriniar konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını deneyimli stoperin gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 20:53 - Güncelleme:
İtalyan basını müjdeyi verdi! Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi
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Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.

YENİDEN FENERBAHÇE

Skriniar'ın yeniden Fenerbahçe forması giymesinin yakın olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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