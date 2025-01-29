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Spor

İtalyan basını rakamı duyurdu! İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklif

Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Osimhen için İtalyan ekibi Napoli'ye teklifte bulundu. Sarı kırmızılı ekip 65 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibi serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu istedi ve indirime yanaşmadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
İtalyan basını rakamı duyurdu! İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklif
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan ekibine yaptığı teklif belli oldu.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Victor Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 10 milyon euro düşük bir teklifi Napoli'ye ilettiği belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 65 MİLYON EURO

Haberde, Napoli'nin 65 milyon euroluk bu teklifi reddetiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i takımda tutmak istediğine dikkat çekilirken Napoli'nin indirime yanaşmadığı ve serbest kalma bedelini talep ettiği kaydedildi.

Ara transferde Avrupa'nın birçok takımının radarında olan Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında transferi tamamlayabileceği, diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon euroluk bir tazminatı da ödemesi gerektiği aktarıldı.

Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in haziran ayıyla birlikte serbest kalma bedeli tüm kulüpler için 75 milyon euro olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Victor Osimhen, 16 gol ve 5 asist kaydetti.

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