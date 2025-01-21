Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunma hattını Strahinja Pavlovic ile güçlendirmek istiyor.

Pavlovic'in transferi için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi İtalyan basını duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Pavlovic için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

20 milyon euronun altına Pavlovic'i bırakmayı düşünmeyen Milan'ın yeni teklife ne cevap vereceği merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 17 milyon euro olan Sırp stoper, Milan formasıyla bu sezon 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 923 dakika süre alan Pavlovic, bir kez de fileleri havalandırdı.