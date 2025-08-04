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Spor

İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor

Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmemişti. Ancak İtalyan basının haberine göre sarı-lacivertli ekip bu transferden vazgeçmedi.

Haber Merkezi4 Ağustos 2025 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor
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Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli oyuncu için yeniden harekete geçecek.

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak. Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti. Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.

HAKAN OLMAZSA ROTA BELLİ

Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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