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Spor

İtalyan basını yazdı! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Öte yandan Joao Pedro için 2 transfer ihtimali gündeme geldi.

20 Ağustos 2024 Salı 18:54 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor
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Fenerbahçe, Joao Pedro ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

JOAO PEDRO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunda Cagliari'den imza attı.

Pedro, sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Gremio'da kiralık olarak geçirdi.

İTALYAN BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Öte yandan Calciomercato'da yer alan habere göre Joao Pedro için Genoa ve Hellas Verona devrede. Deneyimli forvet için Salernitana'nın da nabız yokladığı ancak Salerno ekibinin opsiyonlar arasından çıktığı belirtildi.

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