İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını yazdı! Kenan Yıldız'a rekor bonservis
Spor

İtalyan basını yazdı! Kenan Yıldız'a rekor bonservis

İtalyan basını Kenan Yıldız ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Haberde Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euro ödemeye hazır olduğuna yer verildi.

14 Aralık 2024 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Kenan Yıldız'a rekor bonservis
ABONE OL

Juventus formasıyla adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

Haberde Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk çılgın bir teklifle Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRABİLİR

Kenan Yıldız, 80 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olursa "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.