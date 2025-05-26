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Spor

İtalyan basını yazdı! Kenan Yıldız'dan Juventus kararı

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız geleceği kararını verdi. İtalyan basınında yer alan habere göre genç futbolcu İtalyan ekibinde kalmaya karar verdi.

Haber Merkezi26 Mayıs 2025 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Kenan Yıldız'dan Juventus kararı
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir gelişme gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta yer aldı. Kenan'ın, Juventus'un yeni sportif projesinin en önemli yüzlerinden birinin olmasının beklendiği yazıldı.

YENİ SÖZLEŞME İHTİMALİ

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'ta Kenan için yeni maaşla birlikte yeni sözleşmenin de ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor.

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