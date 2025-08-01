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Spor

İtalyan basını yazdı! Süper Lig devi Samuel Chukwueze'nin peşinde

Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınının haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 19:54 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Süper Lig devi Samuel Chukwueze'nin peşinde
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UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Haberde Beşiktaş'ın oyuncu ile anlaşmak için görüşme gerçekleştireceği yazıldı. Anlaşma şansının düşük olduğu belirtilirken, Milan'ın Beşiktaş'ın teklifini düşük bulduğu yazıldı.

2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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