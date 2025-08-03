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Spor

İtalyan basını yazdı! Süper Lig'de Mehdi Taremi sesleri

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekiple ilgili son iddia İtalya basınından geldi. Habere göre Beşiktaş, Inter'in tecrübeli futbolcusu Mehdi Taremi ilgileniyor.

Haber Merkezi3 Ağustos 2025 Pazar 20:23 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Süper Lig'de Mehdi Taremi sesleri
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Süper Lig devi Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ardından forvet hattına bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, Inter'in tecrübeli futbolcusu Mehdi Taremi transferinde gaza bastı.

Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile temasa geçti. İtalyan basınına göre; Serdal Adalı yönetimi, İranlı golcü ile prensipte anlaşma sağladı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.

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