Süper Lig devi Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ardından forvet hattına bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, Inter'in tecrübeli futbolcusu Mehdi Taremi transferinde gaza bastı.

Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile temasa geçti. İtalyan basınına göre; Serdal Adalı yönetimi, İranlı golcü ile prensipte anlaşma sağladı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.