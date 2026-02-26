Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SÖZLEŞME DÜŞÜNCESİ YOK

La Gazzetta dello sport'ta yer alan habere göre, Inter, fiziksel sorunlarla boğuşan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

DÜŞÜK BİR OLASILIK

İtalyan basınında yer alan haberde, Inter'in, milli futbolcuya yeni sözleşme teklif etmesinin düşük bir olasılık olduğu yazıldı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞÜYOR

Hakan'ın Inter ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı (Sözleşmesi 2027'de bitiyor) ve Galatasaray ile adı geçen milli futbolcunun, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile sık sık görüştüğü belirtildi.

"UYGUN FIRSAT OLMAZSA..."

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Herkes için uygun bir transfer fırsatı çıkmazsa, Çalhanoğlu son bir sezon daha kalıp ardından İtalya'dan ayrılabilir." denildi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." demişti.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Sarı-kırmızılıların sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Juventus ile oynanan rövanş maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu için konuştu. İşte Kavukcu'nun sözleri:

"İtalya'ya son gelişiniz Ocak ayındaydı."

Abdullah Kavukcu: "Evet, Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunduk. Inter yöneticileriyle bir görüşme oldu ama bize Hakan'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı söylendi."

"Ancak geçen yaz, görüşmeler epey bir süre devam etmişti..."

Abdullah Kavukcu: "İlgimizi hiçbir zaman saklamadık. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu bizim için oynarken göreceğimizden eminim."

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.