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Spor

İtalyan basınından ilginç Victor Osimhen yorumu! ''Galatasaray'da yeniden doğdu''

Galatasaray geldiği günden bu yana sahada gösterdiği performans ve takıma olan bağlılığıyla dikkat çeken Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bu tutumu İtalyan basının da gözünden kaçmadı. İtalyan basını başarılı oyuncunun bu durumu için 'Napoli'de sorunlar yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray'da adeta yeniden doğdu. Yıldız golcü, haftalar geçtikçe daha iyi bir seviyeye geldi.' yorumlarını yaptı. İşte detaylar...

Akşam15 Ocak 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
İtalyan basınından ilginç Victor Osimhen yorumu! ''Galatasaray'da yeniden doğdu''
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, kısa süre içerisinde camiaya adapte olarak dikkat çekti. Nijeryalı oyuncu, gol veya asist katkısının yanı sıra özverisiyle de sarı-kırmızılı camia ile önemli bir bağ kurdu. İtalyan basını da bu durumu gözden kaçırmadı. Calcio Mercato, Victor Osimhen için "Yeniden doğdu" başlığını atarak bir değerlendirme yaptı. 26 yaşındaki süper star için şu ifadeler kullanıldı: "Napoli'de sorunlar yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray'da adeta yeniden doğdu. Yıldız golcü, haftalar geçtikçe daha iyi bir seviyeye geldi.

TAM 13 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI

Eski Napoli oyuncusu, Türkiye Trendyol Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 gol ve 6 asistle oynadı. Birkaç yıl önce İtalya Serie A'da şampiyon olmayı başaran ve pek çok önemli ismi gerisinde bırakarak gol kralı olan Osimhen, olağanüstü performansını yeni takımında da gösterdi. Sadece istatiksel olarak değil, yeniden keşfedilen Osimhen, Galatasaray'da bir lider olarak da gelişimini gösteriyor. Ligde oynanan Başakşehir mücadelesinde bunun bir örneği var. Maçın son anlarında yedek kulübesinde olan Victor Osimhen, sağanak yağmurun altında oyundaki takım arkadaşları için ayaklandı.

HIRSLI BİR KUTLAMA YAPTI

Kenardan arkadaşlarını motive ederek sürekli taktik verdi. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte zaferi hırslı bir şekilde kutladı. Onun üzerinde gerçek bir liderin tavırları ve jestleri var." Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak belirlenen Victor Osimhen'in geleceği ise merak konusu. PSG, Manchester United, Liverpool, Juventus ve Chelsea gibi takımların listesinde olduğu iddia edilen Nijeryalı, sezonu G.Saray'da tamamlamak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise oyuncunun bonservisi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

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