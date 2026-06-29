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Spor

İtalyan basınından kötü haber! Beşiktaş için Nuno Tavares'e izin yok

Yaz transfer döneminde çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine aldı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Lazio'nun beklentisinin en az 15 milyon euro olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
İtalyan basınından kötü haber! Beşiktaş için Nuno Tavares'e izin yok
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için gündeme yeniden Lazio'dan Nuno Tavares geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, ocak ayında da gündeme gelen Portekizli sol bek için ilgisine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Lazio'ya 10 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Lazio ise teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Tavares'ten en az 15 milyon euro bekliyor.

ARSENAL'İN PAYI BULUNUYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Arsenal'in Tavares'in sonraki satışı dolayısıyla yüzde 35 pay hakkına sahip olduğu da hatırlatıldı.

Lazio'da geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Nuno Tavares, 1 asist yaptı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM

Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara da son dönemde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.

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