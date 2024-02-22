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Spor

İtalyan basınından sürpriz iddia! Salih Uçan prensip anlaşmasına vardı

Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan için sürpriz bir iddia İtalya basınından geldi. 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın bir dönem formasını giydiği Roma'nın ezeli rakibi ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

22 Şubat 2024 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
İtalyan basınından sürpriz iddia! Salih Uçan prensip anlaşmasına vardı
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Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI"

İtalyan basınında çıkan haberde Salih Uçan'ın bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını, hatta tecrübeli oyuncunun Lazio kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

İMZA ATARSA EZELİ RAKİBE GİTMİŞ OLACAK

Salih Uçan, 2014-15 sezonlarında Serie A'da kiralık olarak Roma forması terletmişti.

İtalyan devi, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Salih 2018'de de yarım sezon Empoli'de oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, Lazio'ya imza atarsa başkent ekibi Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 76 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asist üreterek skora katkı sağladı.

Ana mevkisi merkez orta saha olan Salih Uçan on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlülüğü dikkat çekiyor.

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