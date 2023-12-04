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Spor

İtalyan basınından yeni iddia! Ferdi Kadıoğlu için resmi teklif yolda

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden Napoli, ara transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ferdi'yi sezon sonuna kadar elinde tutmak istediği biliniyor. İşte detaylar...

4 Aralık 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
İtalyan basınından yeni iddia! Ferdi Kadıoğlu için resmi teklif yolda
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Gelen bilgilere Serie A devi Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

İŞTE YAPILACAK TEKLİF

Napoli'nin milli futbolcu için 15 milyon Euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi sarı lacivertlilerin kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor

EN AZ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ

Son iki sezondur ciddi bir yükseliş içinde olan ve milli takımın da bankosu haline gelen Ferdi'ye Avrupa'dan ciddi ilginin bulunduğu, sarı lacivertli yönetiminin elinin güçlü olduğu da ifade ediliyor.

F.BAHÇE 1.4 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etti. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

15 GOL VE 20 ASİST

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 resmi maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.

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