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Spor

İtalyan derbisi Montella'nın

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçı Adana Demirspor 3-2 kazandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
İtalyan derbisi Montella'nın
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçı Adana Demirspor 3-2 kazandı.

Fatih Karagümrük, 44. dakikada Ertaç Özbir'in büyük hatasında Fabio Borini'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Adana Demirspor, 51. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle eşitliği yakaladı. Akdeniz temsilcisi, 76. dakikada Henry Onyekuru ile öne geçti. Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne 80'de skoru 2-2 yaptı. Adana Demirspor, Ibrahim Dresevic'in 84. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 63 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.

Adana Demirspor, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek

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