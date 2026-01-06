İSTANBUL 18°C / 12°C
  • İtalyan devi devrede! Beşiktaş'ta Andreas Schjelderup mesaisi
Spor

İtalyan devi devrede! Beşiktaş'ta Andreas Schjelderup mesaisi

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Benfica forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı. Oyuncu için İtalyan ekibi Roma da devreye girdi. İşte detaylar...

AKŞAM6 Ocak 2026 Salı 09:06 - Güncelleme:
İtalyan devi devrede! Beşiktaş'ta Andreas Schjelderup mesaisi
Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Norveçli oyuncu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı. Record gazetesinin haberine göre; Kartal, Schjelderup'u şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibinin teklifi kabul etmesi halinde, bu transferden 18 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Benfica da Norveçli oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor ve öncelikli olarak satışını tercih ediyor; ancak kiralama seçeneği de göz ardı edilmiyor. Roma'nın da Schjelderup'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Norveçli oyuncunun İtalyan kulübüne yeşil ışık yaktığı belirtildi.

