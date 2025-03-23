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Spor

İtalyan devi düğmeye bastı! Transferde sürpriz Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için temeli sarı kırmızılılarda kalma ihtimali zor görünüyor. Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu oyuncu için İtalyan ekibi Juventus'un bir adım önde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

AKŞAM23 Mart 2025 Pazar 09:27 - Güncelleme:
İtalyan devi düğmeye bastı! Transferde sürpriz Victor Osimhen gelişmesi
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Galatasaray'ın transferin son gününde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in temelli burada kalmasını taraftar ve camia çok istese de bu hayal zora doğru gidiyor. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, Milan ve Barcelona'nın takibinde olan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü için Serie A ihtimali şu anda çok kuvvetli duruyor. Önümüzdeki sezon ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'in yerine büyük bir golcü getirmek isteyen Juventus, Osimhen'de favori kulüp haline gelmiş durumda

JUVE TARAFTARI MUTLU OLACAK

Son olarak Calciomercato, Corriere, Onefootball, Mercato, Footballondon gibi kaynaklarda Juventus'un diğer rakiplerine göre öne geçtiğinden bahsedildi. Calcio'nun haberinde ise çarpıcı ifadeler yer alıyor: "Başlangıç noktası 75 milyon euro ve Juventus için bu rakam ikna edici. İki kulübün yetkilileri de transfer görüşmelerini doğruluyor. Tüm tarafları memnun edebilecek bir anlaşma yakın görünüyor. Osimhen'in hamlesi Juventus taraftarını mutlu edebilecek bir gelişme olacak.

BAŞKAN LAURENTİİS TEREDDÜTLÜ

Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in en büyük rakiplerden birini güçlendirme konusunda tereddütleri var. Fakat Juventus, 'İtalya'da oynayamaz' maddesini kaldırma konusunda önemli adımlar atıyor." Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 30 maça çıkan, 26 gol 5 asistlik katkı veren 26 yaşındaki golcü, 20 golle Süper Lig'de krallık yarışında birinci sırada bulunuyor. Ligde 83, Avrupa Ligi'nde ise 99 dakikada bir ağları sallamayı başardı. 35 golü geçme şansı yüksek görülüyor.

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