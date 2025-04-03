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Spor

İtalyan devi dümeni Süper Lig'de kırdı! Hedef Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü Ciro Immobile'yi İtalyan devi Inter radarına aldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre yeni sezonda Arnautovic, Correa ve Taremi ile yolları ayıracak olan Inter Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM3 Nisan 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
İtalyan devi dümeni Süper Lig'de kırdı! Hedef Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile
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Sezon başı büyük umutlarla gelen ancak Beşiktaş'ta beklenen performansın altında kalan Ciro Immobile, Inter'i peşine taktı. Yeni sezonda Arnautovic, Correa ve Taremi'nin ayrılacak olması nedeniyle İtalyan devi, Ciro Immobile'yi rotasyona katmaya karar verdi.

Calciomercato'da çıkan ilk haberin ardından pek çok kaynak, Inter'in bu konuda ısrarcı olduğunu doğruladı. Son olarak muhabir Ivano Cotticelli, şöyle bir bilgi paylaştı: "3 ayrılık olacak ve Inter şaşırtıcı şekilde bir dönemin yıldız forveti olan 'eskimiş' bir ismi almak istiyor. Bu bir genç yetenek değil. Inzaghi'nin aklında Ciro'yu geri getirmek var. Kulübede ya da ilk 11'de olup olmayacağı bilinmez ancak devamlılık sorunu yok. Her şeye rağmen 15 gol attı."

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