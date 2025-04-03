Sezon başı büyük umutlarla gelen ancak Beşiktaş'ta beklenen performansın altında kalan Ciro Immobile, Inter'i peşine taktı. Yeni sezonda Arnautovic, Correa ve Taremi'nin ayrılacak olması nedeniyle İtalyan devi, Ciro Immobile'yi rotasyona katmaya karar verdi.

Calciomercato'da çıkan ilk haberin ardından pek çok kaynak, Inter'in bu konuda ısrarcı olduğunu doğruladı. Son olarak muhabir Ivano Cotticelli, şöyle bir bilgi paylaştı: "3 ayrılık olacak ve Inter şaşırtıcı şekilde bir dönemin yıldız forveti olan 'eskimiş' bir ismi almak istiyor. Bu bir genç yetenek değil. Inzaghi'nin aklında Ciro'yu geri getirmek var. Kulübede ya da ilk 11'de olup olmayacağı bilinmez ancak devamlılık sorunu yok. Her şeye rağmen 15 gol attı."