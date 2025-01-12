Hakim Ziyech sarı-kırmızılı takıma ocak ayında veda edebilir.

Tecrübeli futbolcunun adı birçok takımla anılırken yeni rotası İtalya Serie A olabilir.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Napoli'den ayrılma kararı alan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine ocak ayında düşünülen isimlerden birinin Hakim Ziyech olduğu belirtildi.

Haberde, Napoli'nin devre arası için listesindeki diğer isimlerin Lille forması giyen Edon Zhegrova ve Liverpool'dan Federico Chiesa olduğu aktarıldı.

Edon Zhegrova için Lille'in ara transferde ayrılığa onay vermesinin düşük bir ihtimal olduğu, Chiesa'nın ise düzenli forma şansı bulamamasından dolayı adaylar arasında olduğu kaydedildi.

Ziyech'le ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi, "Faslı oyuncu, ocak ayında ayrılacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Chelsea ile her şeyi kazandı. Fas'la Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşarak tarih yazdı. Hem orta saha hem de hücum kanat pozisyonunda görev yapabilen Ziyech, Ajax'tan arkadaşı David Neres'le yeniden bir araya gelebilir."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta süre aldı. Ziyech bu maçlarda 1 asistle oynadı. Ziyech 2023/24 sezonunda sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk Ziyech'in durumuyla ilgili daha önce, "Ziyech ile konuştum. O da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi. Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" açıklamasında bulunmuştu.