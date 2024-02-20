Fenerbahçe'de bu sezon etkili bir görüntü çizen Sebastian Szymanski, devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Milan, Polonyalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

LİSTENİN BAŞINA YAZILDI

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, Szymanski'yi ana hedefi olarak belirlediği aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Bu sezon çıktığı 39 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergilediğine vurgu yapılan oyuncu ile birçok önemli kulübün ilgilendiği ifade edildi.

YAZIN HAMLE YAPACAKLAR

Milan'ın dışında Napoli ve Real Sociedad'ın da oyuncuyu izlediğini ve yaz transfer döneminde hamle yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis ödediği Szyamanski ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.