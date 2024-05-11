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Spor

İtalyan devi kapıyı çaldı! Kerem Aktürkoğlu için devrede

Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon Avrupa macerasına atılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'nın köklü kulübü Lazio talip oldu. İşte detaylar...

Türkiye11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
İtalyan devi kapıyı çaldı! Kerem Aktürkoğlu için devrede
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, menajer değişikliğine gitti.

Birçok futbolcunun Avrupa'ya transferini yapan menajer Cenk Melih Yazıcı ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

LAZIO DEVREDE

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Kerem'e İtalya Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'la da ilgilenen Lazio'nun, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

EURO2024 SONRASI TRANSFER

Son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda farklı bir serüvene yelken açmak istediği ve EURO 2024 sonrası tercihini yapacağı öğrenildi.

BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Bu sezon 51 resmi maça çıkan Kerem, 15 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu için en az 15 milyon euro gelir hedefleniyor.

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