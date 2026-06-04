Galatasaray ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konusunda belirsizlik yaşanan Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS'UN SEÇENEKLERİNDEN BİRİ

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde devre arasında da oyuncuyla ilgilenen Juventus'un Icardi'yi alternatif seçenek olarak tuttuğu aktarıldı.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Deneyimli golcünün Galatasaray'da vereceği karara göre hareket edecek olan Juventus, henüz resmi teklif yapmadı. Icardi'nin ise İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Icardi'nin birinci forvet olarak düşünülmediği belirtildi.