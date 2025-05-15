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Spor

İtalyan devi listeye aldı! Edin Dzeko'ya sürpriz talip

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olacak Bosnalı yıldız Edin Dzeko için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre 39 yaşındaki deneyimli golcüyü dünya devi listesine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
İtalyan devi listeye aldı! Edin Dzeko'ya sürpriz talip
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2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki golcüsü ile ilgili İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

İTALYANLAR DUYURDU

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Roma ve Coma, Dzeko için nabız yoklayan takımlar.

Roma'nın 2015-2021 yılları arasında formasını giyen Edin Dzeko'yu yedek kulübesi için iyi bir alternatif olarak gördüğü belirtildi. İtalyan devinin Bosna-Hersekli yıldızla ilgili son kararının ne olacağı merak konusu.

Öte yandan Como'nun ise hücumdaki genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayabilecek deneyimli bir santrfor aradığı ve bu ismin Dzeko olabileceği aktarıldı.

Fiorentina'nın da Dzeko için devreye girdiği ancak bu ilginin ciddileşmediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 20 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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