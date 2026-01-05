İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

İtalyan devi onun peşinde! Emirhan Topçu'ya yakın takip

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki genç stoperi Emirhan Topçu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızı, İtalyan devi Milan transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

5 Ocak 2026 Pazartesi 09:18
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Milan'ın transfer için hazırladığı geniş stoper listesinde yer aldı. İtalyan devi, Topçu'nun sergilediği performansı yakından takip ediyor. Kırmızı-Siyahlılar, resmi bir girişimde bulunmak için scout ekibinin hazırlayacağı raporun tamamlanmasını bekliyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona erecek olan başarılı savunmacı, bu sezon forma giydiği 19 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Milan, Lille forması giyen Berke ile de yakından ilgileniyor. İtalyan ekibi, Fransız temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Berke'nin Lille ile olan sözleşmesi 2029'da sona eriyor.

