Beşiktaş'ın 25 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Milan'ın transfer için hazırladığı geniş stoper listesinde yer aldı. İtalyan devi, Topçu'nun sergilediği performansı yakından takip ediyor. Kırmızı-Siyahlılar, resmi bir girişimde bulunmak için scout ekibinin hazırlayacağı raporun tamamlanmasını bekliyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona erecek olan başarılı savunmacı, bu sezon forma giydiği 19 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Milan, Lille forması giyen Berke ile de yakından ilgileniyor. İtalyan ekibi, Fransız temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Berke'nin Lille ile olan sözleşmesi 2029'da sona eriyor.