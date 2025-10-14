İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

İtalyan devi peşine düştü! Milan Skriniar'a sürpriz talip

Fenerbahçe forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Milan Skriniar İtalyan devi Juventus'un radarına girdi. Serie A ekibi sakatlanan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan stoperi Gleison Bremer'in yerini Milan Skriniar ile doldurmak istiyor. İşte detaylar..

14 Ekim 2025 Salı 10:06
İtalyan devi peşine düştü! Milan Skriniar'a sürpriz talip
ABONE OL

Juventus, sakatlanan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan stoperi Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için kiralayabileceği ve daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyunculara bakacak. Bunun için ilk hedefleri Fenerbahçe'den Milan Skriniar olacak.

Skriniar'ın Jose Mourinho ayrılığı sonrası mutsuz olabileceğini düşünen Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, temaslara şimdiden başlayacak ve ara transferin ilk gününde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

ALTERNATİFİ MIN-JAE AMA ZOR...

İtalyan devinin bir diğer hedefinin ise geçmişte Napoli'de forma giyen ancak şu an Bayern Münih'te dakika bulmakta zorlanan Kim Min-Jae olduğu kaydedildi.

Kim Min-Jae'nin Avrupa Birliği pasaportu olmaması, Juventus'un da sezon başına kaydedilecek AB Dışı oyuncu kontenjanının ise Kanadalı Jonathan David sonrası sadece 1'e düştüğü belirtildi.

Atletico Madrid'de dakika bulamayan Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'nın da transferinin düşünüldüğü, bu nedenle Kim Min-Jae transferinin son ihtimal olduğu belirtildi.

