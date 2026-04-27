Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı orta saha için transfer listesine dahil etti.

İtalyan basınından Il Mattino, Napoli'de transfer çalışmalarını masaya yatırdı. Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, yaz transfer döneminde orta sahasına bir takviye yapmak istiyor.

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, orta saha transferi için şimdiden bazı isimleri değerlendiriyor.

NAPOLI'DE ADAYLAR

Napoli'nin orta saha için adayları şu şekilde:

Joao Gomes - Wolves

Richard Rios - Benfica

Davide Frattesi - Inter

Arthur Atta - Udinese

GALATASARAY'DAN SARA

Napoli'nin bu isimler dışında orta saha transferi için Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı da değerlendirdiği belirtildi.

Il Mattino'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Wolves'in küme düşmesi nedeniyle en değerli oyuncularını en iyi fiyata çalışması gerektiği göz önüne alındığında, Joao Gomes altın değerinde bir seçenek haline geliyor.

Benfica'nın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios çok beğeniliyor ancak onu Portekiz'den koparmak ekonomik açıdan kolay olmayacak.

Başka seçenekler de var: Inter'den Davide Frattesi ve geçen sezon büyük gelişme gösteren Udinese'den Atta da gözden düşmedi ve listede.

Gabriel Sara, Galatasaray ile Avrupa'da büyük başarı yakaladı; yaşı çok genç değil ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Orta sahadaki çok yönlülüğü ve golcü özelliği göz önüne alındığında takıma büyük katkı sağlayabilir."

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.