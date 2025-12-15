Avrupa futbolunda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Berke Özer için transfer iddiaları art arda geliyor. Lille formasıyla gösterdiği performans sonrası Manchester City ile anılan milli kaleciye bu kez İtalya'dan bir dev talip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, Lille forması giyen Berke Özer'i takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Milan'da Fransız kaleci Mike Maignan ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Maignan'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Milan henüz Fransız kaleciyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın, Maignan'ın durumunun ardından yeni kaleci için bir B planı yapması gerektiği belirtildi.

SÖZLEŞME VE MAAŞ ENGELİ

Milan'ın, Liverpool forması giyen Alisson Becker gibi yüksek profilli bir kaleciyi gündemine alabileceği ancak Alisson'un İngiliz ekibiyle sözleşmesinin devam ettiği ve Brezilyalı eldivenin 8 milyon euro'luk yüksek bir yıllık ücreti olduğu hatırlatıldı.

TAKİP EDİLEN İSİMLER

Milan'ın takip ettiği kalecilerin ise Lens'ten obin Risser ve Lille'den Berke Özer olduğu yazıldı. Milan, şu anda kalesini koruyan Mike Maignan'nı da 2021 yılında Lille'den transfer etmişti.

LILLE İLE SÖZLEŞMESİ

Lille'e geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer olan ve özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken Berke Özer, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.