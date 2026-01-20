Juventus, ara transfer dönemindeki santrfor transferi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

TRANSFER RAFA KALKTI

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenen Juventus, İngiliz ekibinin 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası bu transferi rafa kaldırdı.

HAMLE HAZIRLIĞI

The Athletic'te yer alan habere göre, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi gündeminde tutan İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası En-Nesyri için hamle yapmayı planlıyor.

NAPOLI'NİN DE GÜNDEMİNDE

Faslı santrfor En-Nesyri, İtalya'dan bir başka önemli kulüp Napoli'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

HAMLE BEKLENİYOR

Juventus'un, En-Nesyri'nin transferi konusunda kısa süre içerisinde önemli adımlar atması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.