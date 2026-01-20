İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2845
  • EURO
    50,8315
  • ALTIN
    6599.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan devi teklif hazırlığında! Youssef En-Nesyri'ye bir talip daha
Spor

İtalyan devi teklif hazırlığında! Youssef En-Nesyri'ye bir talip daha

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen İtalyan devi, radarına Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'yi aldı. İtalyan ekibi Juventus'un Youssef En-Nesyri için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 17:15 - Güncelleme:
İtalyan devi teklif hazırlığında! Youssef En-Nesyri'ye bir talip daha
ABONE OL

Juventus, ara transfer dönemindeki santrfor transferi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

TRANSFER RAFA KALKTI

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenen Juventus, İngiliz ekibinin 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası bu transferi rafa kaldırdı.

HAMLE HAZIRLIĞI

The Athletic'te yer alan habere göre, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi gündeminde tutan İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası En-Nesyri için hamle yapmayı planlıyor.

NAPOLI'NİN DE GÜNDEMİNDE

Faslı santrfor En-Nesyri, İtalya'dan bir başka önemli kulüp Napoli'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

HAMLE BEKLENİYOR

Juventus'un, En-Nesyri'nin transferi konusunda kısa süre içerisinde önemli adımlar atması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.