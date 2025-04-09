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Spor

İtalyan devi transferi rafa kaldırdı! Victor Osimhen hayali başlamadan bitti

Avrupa devlerini peşine takan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan devi Juventus'un kadrosuna katmak istediği oyuncunun yüksek maaş beklentisi transferi zora soktu ve İtalyan devi için transfer başlamadan bitti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
İtalyan devi transferi rafa kaldırdı! Victor Osimhen hayali başlamadan bitti
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Osimhen ile adı anılan kulüplerden olan Juventus, Nijeryalı yıldızın transferini rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

İtalyan devi için transferin önündeki en büyük engelin Osimhen'in 10 milyon euroluk yıllık maaş beklentisi olduğu belirtildi.

YÜKSEK MAAŞI SORUN OLDU

Juventus'un artık futbolculara bu kadar yüksek maaşlar ödemek istemediği bu nedenle 12 milyon euro kazanan Vlahovic ile olan sözleşme yenileme görüşmelerinin de durduğu ifade edildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin de Victor Osimhen'i Juventus'a satmaya niyeti yok. İtalyan ekibi geçmişte Higuain vakasının bir tekrarını yaşamak istemiyor.

Osimhen'in serbest kalma maddesinin de İtalya'daki kulüpleri kapsamaması Juventus'un elini oldukça zorlaştırıyor.

MANU İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Osimhen transferi için Manchester United'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu görüşmede Manchester United'ın Rasmus Hojlund'u da takasta kullanabileceği aktarıldı. Nijeryalı golcünün yeni adresinin Manchester United olup olmayacağı merak konusu.

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