İtalyan devinden Jadon Sancho hamlesi

Juventus, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kadro seçeneklerini yenilemek için Premier Lig'de çifte atak yapmayı planlıyor.

İtalyan kulübü, sürgündeki Jadon Sancho için Manchester United'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncu geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirdi ve Chelsea onu kalıcı olarak kadrosuna katmamak için para cezası ödedi ve Ruben Amorim'in gelecek sezonki planlarının bir parçası olarak görülmesi pek olası değil. Corriere dello Sport'a göre Old Lady, Douglas Luiz'in aksi yönde hareket etmesine izin vermeye hazır. Brezilyalı oyuncu geçen yaz Aston Villa'dan takıma katıldığından beri İtalya'ya alışmakta zorlanıyor.

Juventus'un Premier Lig yıldızlarına olan ilgisi Jadon Sancho ile sınırlı değil. Kulüp, Tottenham Hotspur'dan Yves Bissouma'yı Igor Tudor'un orta sahasını güçlendirecek ve Luiz'in yerini doldurabilecek bir seçenek olarak belirledi. La Gazzetta dello Sport, Malili oyuncunun Newcastle'dan Sandro Tonali ve Inter Milan'dan Davide Frattesi'nin rüya transferlerine gerçek bir alternatif olarak ortaya çıktığını söylüyor. Spurs'lü oyuncunun Kuzey Londra'daki sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldı.

Juventus, 2024 yazında yeni patron Thiago Motta'nın sistemine uygun yerlere bakarken birkaç önemli imza için büyük miktarda para yatırdı. Ancak Old Lady'nin planı kısa sürede geri tepti ve Motta tutarlı sonuçlar elde edemedi. İtalyan hoca mart ayında görevden alındı ve kulüp şimdi yeni patron Tudor'a uygun oyuncular getirmek istiyor. Hırvat teknik adam, Premier Lig'den ihraç edilen oyuncuların Scott McTominay ve Romelu Lukaku gibi isimlerin geçen sezon Napoli'de yarattığı etkiyi tekrarlamasını umuyor.