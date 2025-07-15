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Spor

İtalyan devinden Kim Min-jae hamlesi

İtalyan devi Juventus, Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak için temasa geçti.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
İtalyan devinden Kim Min-jae hamlesi
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Juventus, Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae için resmi girişimlerde bulundu. 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Torino ekibi, Bayern ile temasa geçti.

Alman temsilcisi, 2023 yılında Napoli'den transfer ettiği Kim Min-jae için 30 ila 35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirledi. Juventus'un bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Juventus, savunmaya liderlik edebilecek bir isim olarak Güney Koreli oyuncuyu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bavyera ekibiyle 79 resmi maçan tecrübeli stoper, 4 gol ve 2 asist ile yaptı.

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