Galatasaray'da kiralık sürecini tamamlamak üzere olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, Nijeryalı golcünün transferinden mali şartlar dolayısıyla vazgeçti. ManU'nun ardından Juventus ise resmi olarak Osimhen'i yalanladı. İtalyan ekibinde sportif direktör görev yapan Cristiano Giuntoli "Osimhen ile ilgilenmiyoruz. İtalyan medyasında dolaşan söylentilerin tek bir amacı var. O da bize baskı yapmak. Juventus onu istemiyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray ise önümüzdeki günlerde Osimhen'le görüşecek.