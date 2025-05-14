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  • İtalyan devinden resmi açıklama geldi! ''Osimhen ile ilgilenmiyoruz''
Spor

İtalyan devinden resmi açıklama geldi! ''Osimhen ile ilgilenmiyoruz''

Manchester United'ın ardından adı sıkça İtalyan ekibi Juventus ile anılan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için resmi açıklama geldi. İtalyan ekibinde sportif direktör olarak görev yapan Cristiano Giuntoli konuyla ilgili 'Osimhen ile ilgilenmiyoruz.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM14 Mayıs 2025 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
İtalyan devinden resmi açıklama geldi! ''Osimhen ile ilgilenmiyoruz''
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Galatasaray'da kiralık sürecini tamamlamak üzere olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, Nijeryalı golcünün transferinden mali şartlar dolayısıyla vazgeçti. ManU'nun ardından Juventus ise resmi olarak Osimhen'i yalanladı. İtalyan ekibinde sportif direktör görev yapan Cristiano Giuntoli "Osimhen ile ilgilenmiyoruz. İtalyan medyasında dolaşan söylentilerin tek bir amacı var. O da bize baskı yapmak. Juventus onu istemiyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray ise önümüzdeki günlerde Osimhen'le görüşecek.

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