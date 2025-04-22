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Spor

İtalyan devinden Thomas Müller hamlesi

Sezon sonunda Alman devi Bayern Münih'ten ayrılacak olan 35 yaşındaki deneyimli futbolcu Thomas Müller için İtalyan ekibi Fiorentina düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 17:43 - Güncelleme:
İtalyan devinden Thomas Müller hamlesi
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Fiorentina, Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacak Thomas Müller ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Fiorentina, Müller'in İtalya'ya olası transfer şartlarını öğrenmek için Alman oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Müller'in menajerinin ise Fiorentina'ya net bir cevap vermediği kaydedildi. 35 yaşındaki futbolcunun önünde Avrupa'da kalmak, Suudi Arabistan ve MLS tercihlerinin olduğu ve menajerinin bu nedenle Fiorentina'ya net bir cevap vermediği yazıldı.

Bayern Münih'te bu sezon 40 maçta süre bulan Thomas Müller, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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