  İtalyan devine kötü haber! Victor Osimhen transferine tazminat engeli
Spor

İtalyan devine kötü haber! Victor Osimhen transferine tazminat engeli

Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Juventus'un gündeminde olan yıldız oyuncunun transferine engel çıktı. Napoli ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmada 70 milyon euroluk tazminat bedelinin olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

26 Şubat 2026 Perşembe 16:45
İtalyan devine kötü haber! Victor Osimhen transferine tazminat engeli
Juventus, Galatasaray forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Victor Osimhen'e ilgisine devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Osimhen ile ilgileniyor ancak bu transfer tazminat maddesi nedeniyle mümkün görünmüyor.

Napoli, yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle gönderdiği Osimhen'in sözleşmesine İtalya'ya dönüşü konusunda iki yıl için tazminat maddesi koydu.

70 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT ENGELİ

Napoli'nin Osimhen transferinde ilk yıl için belirlediği rakamın 70 milyon euro, ikinci yıl için 50 milyon euro olduğu yazıldı. Galatasaray, iki yıl içerisinde Osimhen'i İtalya'dan bir takıma satarsa söz konusu bedelleri Napoli'ye ödemesi gerekecek.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Victor Osimhen'in gelecek yaz Juventus'a transferi, Napoli Başkanı De Laurentiis'in anlaşmaya eklediği 'İtalya'ya transfer olursa Galatasaray 70 Milyon euro ceza öder.' maddesi nedeniyle mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

