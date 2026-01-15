İSTANBUL 12°C / 7°C
15 Ocak 2026 Perşembe
  • İtalyan devine önerildi! Wilfried Singo için sürpriz gelişme
Spor

İtalyan devine önerildi! Wilfried Singo için sürpriz gelişme

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo için sürpriz gelişme bir gelişme yaşandı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu İtalya'nın iki köklü kulübüne önerildi. İşte o takımlar...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'ya 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı. Sakatlıkları nedeniyle daha şimdiden 13 maç kaçıran Wilfried Singo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SINGO İÇİN INTER DOĞRULANDI

Aracı menajerlerin Singo'yu Inter ve Juventus'a önerdiği İtalyan basınında yer almıştı. Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari ise Fildişi Sahilli futbolcunun Inter'e önerildiğinin doğrulandığını yazdı.

Inter'in henüz Singo önerisini değerlendirilmediği aktarılırken, oyuncuya İngiltere Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.

SINGO'NUN SEZON KARNESİ

Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkabildi ve 583 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
