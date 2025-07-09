İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0485
  • EURO
    47,0183
  • ALTIN
    4240.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan devini peşine taktı! Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip
Spor

İtalyan devini peşine taktı! Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a talip çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ı İtalyan devi Inter gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
İtalyan devini peşine taktı! Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip
ABONE OL

Galatasaray ve Inter kulüplerinin adı birçok oyuncu transferi hakkında yan yana geçiyor. Galatasaray'ın Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile ilgilendiği birçok kez basına yansımıştı.

İtalyan gazetesi Calciomercato'nun haberine göre bu kez de Inter, sarı-kırmızılılardan bir futbolcuyu gündemine aldı. Serie A devinin Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY UCUZA BIRAKMAYACAK

Geçen yıl İngiliz ekiplerinden teklifler alan ancak yönetimin bırakmadığı milli yıldızla ilgili henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Barış ile yeni sezonda devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Barış'ın kadroda çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyor Cimbom, oyuncuyu 40 milyon Euro bandında bir tekliften aşağı bırakmamaya kararlı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giyen Barış, 14 gol atıp 6 da asist yaparak totalde sarı-kırmızılılar adına 20 gol katkısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.