Galatasaray ve Inter kulüplerinin adı birçok oyuncu transferi hakkında yan yana geçiyor. Galatasaray'ın Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile ilgilendiği birçok kez basına yansımıştı.

İtalyan gazetesi Calciomercato'nun haberine göre bu kez de Inter, sarı-kırmızılılardan bir futbolcuyu gündemine aldı. Serie A devinin Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY UCUZA BIRAKMAYACAK

Geçen yıl İngiliz ekiplerinden teklifler alan ancak yönetimin bırakmadığı milli yıldızla ilgili henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Barış ile yeni sezonda devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Barış'ın kadroda çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyor Cimbom, oyuncuyu 40 milyon Euro bandında bir tekliften aşağı bırakmamaya kararlı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giyen Barış, 14 gol atıp 6 da asist yaparak totalde sarı-kırmızılılar adına 20 gol katkısında bulundu.