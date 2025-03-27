Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho her ne kadar ihtişamlı günlerinden uzak olsa da arayışı olan dev takımlara yakıştırılıyor. Bir dönem G.Saray'ı çalıştıran Hırvat hoca Igor Tudor'u göreve getiren Juventus'ta camia ikiye bölündü. Tudor'un önümüzdeki sezon takımı çalıştırma ihtimali çok zayıf görülüyor. Kulübün yeni azınlık hissedarı olan Tether'in milyarder CEO'su Paolo Ardoino, verdiği röportajda Mourinho ve Mbappe hayalinden bahsetti: "Zidane, Del Piero gibi oyuncuların yer aldığı dönemdeki gibi olmalıyız. Ekonomik olarak bir problem çekmiyoruz. Şu anda verdiğimiz desteğin iki katını daha hedefleyebiliriz. Hangi oyuncuyu mu isterdim? Tabii ki Kylian Mbappe. Gelecek sezon Mourinho'nun takımın başında olmasına itiraz etmem." Fransız basınından Le10sport'un derlediği haberde şu ifadeler yer alıyor: "Juventus'un yeni azınlık hissedarı olan Ardoino, Mourinho gibi bir büyük ismin yanı sıra Kylian Mbappe'nin de hayalini kuruyor."