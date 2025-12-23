İSTANBUL 13°C / 7°C
  İtalyan devinin listesinde! Milan Skriniar'a sürpriz talip
Spor

İtalyan devinin listesinde! Milan Skriniar'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki deneyimli oyuncusu Milan Skriniar için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekibi Milan deneyimli futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Salı 11:25
İtalyan devinin listesinde! Milan Skriniar'a sürpriz talip
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'a İtalya'dan dev bir talip çıktı.

MILAN STOPER ARIYOR

İtalya'dan Sky'da yer alan habere göre, Milan, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek istiyor.

Niclas Füllkrug'un kiralık transferi için West Ham United ile anlaşan Milan, savunmasını da güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibi savunmasına uygun ve deneyimli bir futbolcu arıyor.

SKRINIAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İtalyan ekibinin savunma için birkaç ismi değerlendirdiği ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Milan Skriniar olduğu belirtildi.

Skriniar'ın Fenerbahçe'nin kaptanı olması ve sarı-lacivertlilerde düzenli olarak oynaması nedeniyle Milan için zor bir aday olduğu ifade edildi.

MILAN'DA DİĞER ADAYLAR

Milan'ın listesinde Juventus'tan Federico Gatti'nin de olduğu ancak 27 yaşındaki futbolcunun Torino temsilcisinden ayrılmayacağı yazıldı. Milan için seçeneklerden birinin de Monaco forması giyen Eric Dier olduğu kaydedildi.

JUVENTUS İDDİASI

30 yaşındaki Skriniar için daha önce de Juventus iddiası gündeme gelmiş ve deneyimli savunma oyuncusu, İtalyan ekibini geri çevirmişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın yaz aylarında bonservisini almıştı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon 26 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

